كلنا واحد.. احتفالية خاصة للمُفرج عنهم وأسر النزلاء بطره (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم خلال الاحتفالية توزيع بعض المساعدات العينية من (مواد غذائية – هدايا عينية - ملابس) على أسر النزلاء والمفرج عنهم، ومساعدتهم فى إنشاء مشاريع صغيرة تُدر عليهم دخلاً ثابتاً مستمراً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة متكاملة للنزلاء المفرج عنهم وأسر النزلاء على الصعيدين النفسى والاجتماعى من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنسانى بما يساهم فى إعادة دمجهم للانخراط بالمجتمع، والتأكيد على إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الرعاية اللاحقة والتى يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية لإعادة دمجهم فى المجتمع بصورة إيجابية.

وجاءت الاحتفالية إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى إطار مواكبة الوزارة للفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفاً، من خلال برامج الرعاية اللاحقة لتقديم الدعم المستمر للمفرج عنهم وأسرهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع، وفى إطار مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية.