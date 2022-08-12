نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا الرابط” مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2022 [tansiq.mod.gov.eg] في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2022، حيث زاد البحث هذه الأيام بين الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية سواء العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية الصناعية والخريجين الجامعيين عن طريقة التقديم في الكليات العسكرية المصرية والتي تشمل الكلية الحربية، البحرية، المعهد الفني العسكري، الكلية الفني العسكرية، الطب العسكرية، الدفاع الجوي، إلخ، وسنتعرف معكم في هذا المقال على شروط قبول الدفعة العامة 2022، ورابط التقديم الإلكتروني عبر الانترنت، وما هي الاوراق المطلوبة، فتابع في موقعكم ثقفني.

مواعيد التقديم في المعاهد والكليات العسكرية 2022/2023

وقد أعلن مدير مكتب التنسيق في الكليات والمعاهد العسكرية والكلية الحربية اللواء أشرف سالم زاهر منذ أيام في المؤتمر الصحفي في يوليو عن بدء قبول دفعة جديدة من المتقدمين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات والمعاهد العسكرية العام 2022/2023 وهذا بموافقة السيد وزير الدفاع المصرية والقائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول محمد زكي، وقد راجع الشروط العامة للقبول، وتم الإعلان عن الموعد الذي يتاح فيه للمتقدمين والمتقدمات تسجيل البيانات الأولية الكترونيا وسحب الملفات.

موعد سحب الملفات بالكليات العسكرية

حيث إن موعد سحب الملفات يختلف حسب المؤهل الخاص بك، فطلاب الثانوية لهم موعد والطلاب الجامعيين المتقديم على ضباط متخصصين للقوات المسلحة لهم موعد، وهذا تجنبا للزحام الشديد، وجعل الأمور تمشي بشكل أكثر تنظيما، وهو كما يلي:

الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والأزهرية ودبلوم صناعي بدأ من يوم 7 أغسطس 2022 ميلادي، ويستمر حتى 8 سبتمبر 2022 الشهر القادم.

أصحاب المؤهلات الجامعية من خريجي 2022 أو 2021 سحب الملفات بالكلية الحربية يكون من يوم 7 سبتمبر حتى يوم 20 سبتمبر.

وقد تابعنا أيضا مع حضراتكم تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية 2022، حيث تعرفنا معكم على المجاميع المطلوبة للالتحاق بكل كلية.

شروط القبول العامة

ويوجد عدة شروط، يجب التأكد من توافرها فيكم حتى لا تضيعوا الوقت والمصاريف الخاصة بالتقديم في الكلية الحربية أو اي كلية أخرى تابعة، وهي كما يلي:

المتقدم أو المتقدمة يكونوا مصريين الجنسية والأصل أبا عن جد، وعدم وجود تقديم على أي جنسية أخرى أ امتلاك جنسية غير المصرية.

سنة المؤهل 2022 أو 2021 لهذه الدفعة.

طول الذكور لا يقل عن 170 سم بشكل عام، ويتغير هذا الشرط بتغير الكلية فعلى سبيل المثال الكلية الجوية تقبل من 168 سم، والإناث لا تقل عن 155 سم.

اجتياز اختبار قفزة الثقة من ارتفاع 7.5 متر في حمام السباحة بالكلية.

النجاح في اختبار السمات والاختبار النفسي، والكشف الطبي، وكشف الهيئة، حيث يتمثل في الوقوف أمام لجنة من أصحاب الرتب العسكرية لتقييم الطالب، ويحرص سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور كشف الهيئة للكلية الحربية في كل عام.

تقديم كافة الأوراق المطلوبة، وهي ما تعرفنا عليها في موقعكم ثقفني.

وقد تعرفنا معكم على طريقة التقديم على كلية الشرطة 2022، فتابعوا ثقفني.

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2022

وتم التنويه في موقع وزارة الدفاع المصرية أنه لا يمكنك التوجه إلى سحب الملف قبل تقديم بيانات الالتحاق المبدأية عبر موقع مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية الرسمي، والذي سنضع لكم الخطوات الصحيحة لعمل ذلك، فتابعوا معنا:

اذهب إلى الرابط لموقع المكتب للكليات العسكرية عبر الرابط tansiq.gov.mod.eg .

. ستجد في الصفحة مقسمة إلى جزئين (ثانوية، الجامعيين).

اضغط على زر تسجيل في الخانة الخاصة بك.

ثم اضغط على طلب الالتحاق.

الملأ البيانات بشكل صحيح، وادخل المجموع.

بعد ادخال كل البيانات اضغط على حفظ نهائي، واضغط على طباعة.

اطبع الاستمارة في أي مكتبة أو مطبعة قريبة منك، واحتفظ بالورقة.

سيكون في الورقة الخاصة بك الموعد الخاص بسحب الملفات، توجه إلى مقر الكلية الحربية لسحب الملف بمصر الجديدة، فتابعوا معنا.

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