جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن حالة البحر اليوم الجمعة، هادئة بشواطئ القطاع الشرقى والأمواج متوسطة الارتفاع ويسمح بالسباحة، مع الحذر وضرورة الاستماع لفرق الإنقاذ وعمال أبراج المراقبة، وتم رفع الرايات الخضراء على القطاع الشرقى.





وشهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا من المصطافين ورواد المحافظات الأخرى للاستمتاع بالبحر، وهربا من ارتفاع درجات حرارة الجو. يذكر أن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شدد على الالتزام التام بالإجراءات، وتطبيق جميع التعليمات التى وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كبير من المصطافين ورواد المحافظات على شواطئ الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.