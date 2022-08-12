«الداخلية» تقيم احتفالية للمُفرج عنهم وأسر النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل طرة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 04:30 مساءً - إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. وفي إطار مواكبة الوزارة للفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفا، من خلال برامج الرعاية اللاحقة لتقديم الدعم المستمر للمفرج عنهم وأسرهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع.
وفى إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، فقد قامت وزارة الداخلية متمثلةً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتنظيم احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل طرة لأسر النزلاء والمفرج عنهم.
وجرى خلال الإحتفالية توزيع بعض المساعدات العينية من (مواد غذائية – هدايا عينية - ملابس) على أسر النزلاء والمفرج عنهم، وكذا مساعدتهم فى إنشاء مشاريع صغيرة تُدر عليهم دخلاً ثابتاً مستمرا.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة متكاملة للنزلاء المفرج عنهم وأسر النزلاء على الصعيدين النفسى والاجتماعى من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية ومراعاة البعد الإنسانى بما يساهم فى إعادة دمجهم للإنخراط بالمجتمع، وكذا التأكيد على إعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال برامج الرعاية اللاحقة والتى يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية لإعادة دمجهم فى المجتمع بصورة إيجابية.