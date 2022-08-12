«الداخلية» تقيم احتفالية للمُفرج عنهم وأسر النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل طرة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 04:30 مساءً - إيمانا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. وفي إطار مواكبة الوزارة للفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفا، من خلال برامج الرعاية اللاحقة لتقديم الدعم المستمر للمفرج عنهم وأسرهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع.

وفى إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية، فقد قامت وزارة الداخلية متمثلةً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بتنظيم احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل طرة لأسر النزلاء والمفرج عنهم.