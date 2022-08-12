تصريح جديد لوزير التعليم بشأن لجان عائلات الصعيد فى الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة شكلت لجنة قانونية موسعة تباشر التحقيق على الأرض، بشأن ما أثير حول لجان العائلات فى الصعيد، وحصول العديد من طلابها على درجات مرتفعة.





وأضاف الوزير فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعنوان: "الرد الرسمى على التشكك فى نتيجة الثانوية العامة والتشكيك فى التصحيح باستخدام السوشيال ميديا"، أن التحقيق يتم مع جميع ملاحظى ورؤساء هذه اللجان وكذلك الطلاب، مؤكدا أنه فور انتهاء إجراءات التحقيق، ستعلن النتائج للجميع. وطالب شوقى بعدم استباق الأحداث حتى إعلان نتيجة التحقيقات، لأن هناك الكثير من التفاصيل الغائبة عما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى.

ولفت الوزير إلى أنه من حيث النسبة والتناسب، فإن أعداد الطلاب الذين تتناول وسائل التواصل الاجتماعى أسماءهم وأرقام جلوسهم ومجاميعهم فى اختراق لخصوصياتهم، لا تتجاوز 300 طالب وطالبة من إجمالى نحو 700 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الثانوية العامة.

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