شعراوى: تنفيذ ورشة عمل لتطبيق «موازنة البرامج و الأداء» بالتنسيق مع المالية

وقال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه يجرى التنسيق مع محمد معيط وزير المالية، لرفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية والهيئات الاقتصادية بالمحافظات فيما يتعلق بموازنة «البرامج والأداء»، والتى تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030».
وأشار إلى أن تلك البرامج تساعد على سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج المحافظات التنموية بأهداف الحكومة، على نحو يسهم فى التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالوحدات المحلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية بالمحافظات، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة بجميع المحافظات.
وأضاف شعراوى، أن تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالمحافظات والهيئات الاقتصادية التابعة لها، بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية والذى تطبقه وزارة المالية، يساعد فى تطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية المحلية بالمحافظات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالمحافظات، ورفع قدرات العاملين بالجهات التابعة للوزارة لإعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء للعام المالى 2022.
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