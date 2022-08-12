الصحة: تقديم الخدمات لـ 407 آلاف مواطن بمستشفى المطرية التعليمى

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم خدمات الفحص الطبى لـ250 ألف متردد على العيادات الخارجية، إلى جانب تقديم الخدمات العاجلة لـ 150 ألف و632 مواطنا، من خلال قسم الاستقبال والطوارئ.
وأكد عبدالغفار إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية فى مختلف التخصصات الطبية، بينها عمليات جراحية دقيقة وذات مهارة كبيرة، والتى تتضمن منظار القنوات المرارية المرن، واستخراج الحصوات بالبالون والباسكت، للمرضى الذين يعانون من الانسداد الكامل بالقنوات المرارية أو التهاب البنكرياس.
وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، إن إدارة المستشفى تحرص على تنظيم الدورات والورش التدريبية للأطباء وأطقم التمريض، فى مختلف التخصصات والتى تضمنت (استخدام المنظار الضوئى الحنجرى، الجلوكوما، تركيب الأنبوب المزدوج بقسم التخدير، الرعايات والتخصصات المرنة، سونار المفاصل الحركى، تشخيص اختناق العصب الأوسط عند الرسغ بالموجات فوق الصوتية).
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رغدة سعيد مدير عام مستشفى المطرية التعليمى، أن المستشفى يستقبل أعدادا كبيرة من المرضى المسجلين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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