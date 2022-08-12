أهالى البحيرة يرفضون تضليل عضو النواب.. «حاسبات ومعلومات دمنهور» مستمرة

جدة - نرمين السيد - ووجهت القيادة السياسية، باتخاذ جميع الإجراءات نحو التحول الرقمى؛ لتصبح الجمهورية الجديد «رقمية» كاملة؛ لمواكبة الدول المتقدمة، وبالفعل استطاعت مصر خلال فترة وجيزة للغاية تحقيق طفرة غير مسبوقة فى التطور التكنولوجى والتوجه إلى المجتمع والدولة الرقمية، ولا دليل على ذلك أكبر من توجه الدولة فى إنشاء العديد من الجامعات والكليات التكنولوجية، والتى تحظى بمكانة كبيرة، وتجذب العديد من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ولكن! رغم كل ما تبذله الدولة، بل وتنجزه على أرض الواقع، يظل هناك كارهون لأن يروا الأمور التى لا ينكرها إلا جاحد أو حاقد، فتراهم يدلسون، ويلصقون الأكاذيب بالحقائق، ويصل بهم الأمر إلى تصوير الباطل على أنه حقيقة، مستغلين عصر السوشيال ميديا، فى تبديل الحقائق وتزييفها، دون مراعاة لوطن يصعد ويأخذ خطوات كبيرة رغم أزمات تضرب أكبر الدول.

واحدة من تلك الحروب - ربما عن جهل أو غير قصد أو عن قصد - نحن بصددها فى السطور التالية.

الخطوات الصحيحة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا رقم 1734، عام 2018، يقضى بإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور.

وتبع قرار رئيس الوزراء، قرار آخر من وزير التعليم العالى حمل رقم 4241، بتاريخ 19/9/2019 بشأن بدء الدراسة فى الكلية.

عقب ذلك وافقت لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، فى 6/2/2019 على بدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس، معتمدة نظام الساعات المعتمدة.

ولأن الجامعات هى مرآة المجتمع، وكون الكلية الجديدة تسير مع توجه الدولة والجمهورية الجديدة، فالفترة الزمنية الفعلية لعمل الكلية أقل من 3 سنوات؛ هذا يسير وفق المنهج العلمى لإنشاء أى كلية جديدة؛ يعطيها الحق فى التطور والتغير وعلاج أى أوجه قصورٍ قد تظهر، وهو أمر طبيعى فى أى كلية وليدة.

جامعة دمنهور، رصدت الأجهزة المعنية بها بعض وقائع الفساد ومازالت قيد التحقيق أمام الجهات المعنية، وإنشاء الكلية الجديدة؛ يسير وفقه توجه الدولة فى محاربة الفساد والسير قدمًا فى ركب التطور والتنمية.

النوبارية

الكلية الجديدة فى مدينة النوبارية، ضمن خطة لإنهاء المركزية الشديدة التى تعانى منها مصر؛ وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، كما أن الكلية بها 3 أقسام:

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

نظام الساعات المعتمدة فى الدراسة، يعد مؤشرًا مهمًا للغاية؛ يؤكد تقدير الدولة لقيمة الوقت، كما نظمت الكلية تدريبات صيفية للطلاب؛ إيمانًا منها بأن التدريب فى التخصصات التكنولوجية أمر مهم ويجب أن يكون مستمرًا ولا يتوقف.

التخطيط الصحيح

الأستاذ الدكتور محمد والى، وهو أستاذ تكنولوجيا التعليم، ويشغل منصب مدير مركز التعلم الإلكترونى بجامعة دمنهور، كما أنه ترأس سابقًا وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، جرى تكليفه بأعمال عميد الكلية.

والى، الأستاذ الوحيد فى الجامعة المتخصص فى تكنولوجيا التعليم، وهو الأقرب بشدة لتخصص الكلية الجديدة، ويعى جيدًا ما يجب على الكلية فعله وتنظيمه للطلاب، ليعطى للكلية دفعة قوية للغاية، وتابعت لجنة قطاع الحاسبات والمعلوماتية - وفق نظام الرقابة والمتابعة فى الدولة- الكلية الجديدة، وقدمت بعض الملاحظات، وهو أمر طبيعى فى كلية وليدة، وساتطاعت إدارة الجامعة تنفيذ معظم الملاحظات، ومستمرة فى تنفيذ ما تبقى منها.

إنجازات على أرض الواقع

رغم أن الكلية وليدة، إلا أنها استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات والخطوات التى تضعها على الطريق الصحيح؛ لتكون منارة عملية مهمة للغاية.

كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، صارت مدرجة على موقع الأكاديمية العالمية «Oracle Academy»؛ وهو أمر مهم للغاية؛ يتيح للطلاب استفادة كبيرة من تلك القاعدة العالمية.

المبادرة الرئاسية «صنايعية مصر»، يعد هدفًا مخططًا للكلية من أجل الانضمام إليه؛ ما يتيح للطلاب فرصة الاستفادة مما تقدمه المبادرة من خدمات ومميزات.

أنشأت الكلية وحدة للتسويق الرقمى والاستشارات المعلوماتية، كما طورت الموقع الإلكترونى الخاص بها، بل وربطته بموقع الجامعة، مستفيدة فى ذلك من طاقات الطلاب وتوظيف تلك الأمور فى إطار خطة الكلية للتدريب.

استطاعت الكلية التواصل مع كليات أخرى؛ للاستفادة من برامجها على طريق التوأمة وإنشاء علاقات زملاة معها.

الاستعداد لسوق العمل

تعى الكلية الجديدة جيدًا ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، استطاعت الكلية الانفتاح على بعض المصانع فى المنطقة المحيطة بها بمحافظة البحيرة، وهى بصدد شراكة مع شركة سامسونج للهواتف الذكية؛ لتقديم خدمة تدريب للطلاب على صيانة هواتف Android.

تلك كانت إنجازات مهمة وواضحة كالشمس للجميع، ولكن كما سردنا فى البداية أن هناك دومًا من يسعى للتدليس وتزييف الحقائق.

السوشيال ميديا

فوجئ العديد من الطلاب وأولياء الأمور فى الكلية، بنشر أحد أعضاء مجلس النواب، طلب إحاطة - زعم أنه قدمه لوزير التعليم العالى- ورغم أن طلبات الإحاطة لها طريق محدد وفق الدستور والقانون، وهو أولا يُقدم لرئيس مجلس النواب، والذى يحيله للجان المختصة فى المجلس، وإن رأت اللجنة أهمية وواقعية لها تسأل الوزير المختص عنه، أى أن طلب الإحاطة لا يشمل أى إجراءات، بل من مسماه «طلب إحاطة» أى استفسار من مسؤول عن شىء محدد.

الوعى

معركة الوعى التى تخوضها مصر، صارت واضحة للغاية، أهالى محافظة البحيرة واجهوا كل ما أثير بالرفض التام، لم يصدقوا ما أثير، بل ورفضوه لو كان صحيحًا؛ ما يؤكد أن وعى المصريين حي ويقف بالمرصاد كل من يحاول النيل من مقدرات هذا الشعب.

الأمر الآخر أن كل ما يخص مجلس النواب واللجان المختصة فيه، تنشره جميع المواقع الإخبارية، ولكن! النائب ورغم الإجازة البرلمانية، والتى لا ينعقد فيها جلسات للمجلس، نشر أنه تقدم بطلبه، بشأن كلية الحاسبات والمعلومات، بل وضلل الرأى العام؛ بأن اللجنة المختصة رفعته لوزير التعليم العالى، وأن هناك توصية وقرار بعدم قبول دفعة جديدة؛ بغرض استفزاز أولياء الأمور والطلبة، ورغم أن صدور قرار مثل ذلك لن يكون فى الخفاء، وستكون لها حيثيات واضحة ومعلنة للرأى العام، وكيف يصدر قرار تنفيذى مثل ذلك - أى يخص السلطة التنفيذية بشكل بحت- ويعلن عضو بمجلس النواب؟!

السؤال الأهم، هل مهام أعضاء مجلس النواب إغلاق الكيانات التعليمية؟ وهل طلب الإحاطة فى البرلمانى يقود لإغلاق كلية قائمة بقرار وزارى؟ هل مكان المناقشات التى تهم مستقبل بلد يصعد بسرعة كبيرةٍ نحو التنمية والتحول الرقمى مكانها السوشيال ميديا؟ وهل قدم النائب دليلًا واحدًا على إغلاق الكلية؟

لكل عصرٍ آفاته، وآفة عصرنا استغلال وسائل التكنولوجيا فى التدليس والبحث عن أهداف غير الوطن.