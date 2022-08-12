7 آلاف للفرد شهريا.. غلق مركز خاص لعلاج الإدمان بالصالحية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشى الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، وبالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة الصالحية.





خلال الحملة تم مداهمة مركز خاص لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ويديره أشخاص غير مؤهلين، يقومون بمزاولة مهنة الطب والتحاليل، ومحتجز به 43 مدمنا، وبعض المرضى النفسيين، دون وجود أى فريق طبى أو إشراف، ما يعرضهم للخطر، برغم تقاضى مقابل مادى يصل إلى 7000 آلاف جنيه للفرد شهريا.

وتبين أن المكان غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأة لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، ما يؤدى إلى انتشار العدوى بين النزلاء.

فيما تم ضبط وتحريز مستلزمات طبية وشرائط تحليل مخدرات وأدوية جدول ثالث مخدرات، وأدوية نفسية، غير مصرح باستخدامها دون وصفة الطبيب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتشميع المنشأة، وتحرير المحاضر اللازم بقسم شرطة الصالحية الجديدة، بالإضافة لاحتجاز 3 أفراد من القائمين على هذه المنشأة وتسليمهم لقسم الشرطة، للعرض على النيابة العامة.