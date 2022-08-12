تغيير وطريق واحد.. وزير التعليم يتحدث عن نتائج الثانوية العامة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل ما يثار حول نتيجة الثانوية العامة من أخبار وشائعات تتعلق بطالبتى الـ12%، ووجود درجات مختلفة لنفس رقم الجلوس، وقدرة البعض على تغيير نتيجة الثانوية العامة لبعض الطلاب مقابل أموال، وكذلك وجود "بار كود" على كراسة الأسئلة لكل شعبة، لا تستهدف سوى إثارة القلق والشك لدى أولياء الأمور بشأن النتائج، دون تحقق.





وأضاف الوزير فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" بعنوان: "الرد الرسمى على التشكك فى نتيجة الثانوية العامة والتشكيك فى التصحيح باستخدام السوشيال ميديا"، أن بعض منصات الإعلام التقطت مثل هذه المعلومات وتناولتها على أنها حقيقة، فى حين أن هناك طريقا شرعيًا واحدا للتحقق وهو تقديم تظلم على النتيجة المشكوك فى صحتها للوقوف على الحقيقة، لكن فى 5 أيام فقط منذ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، غزت مثل هذه الأخبار مواقع التواصل الاجتماعى ووقع الكثير فريسة لها. وأكد شوقى أنه لا يستطيع أحد تغيير نتيجة الثانوية العامة كما ادعى البعض للنصب على أولياء الأمور للحصول على الأموال، وأن كل ما أثير حول وجود درجات مختلفة لنفس رقم الجلوس غير صحيح، وكل الصور المتداولة معدلة ببرنامج "الفوتو شوب".

ووجه الوزير كل من يشك فى نتيجته باتباع الطريق الشرعى والتقدم بتظلم، ليتمكن من مقارنة ورقة إجابته بنموذج الإجابة وتصحيح ورقته بنفسه، فى حضور ولى الأمر، لينتهى كل هذا الجدل.

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