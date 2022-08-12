محافظ الجيزة يتفقد رفع المخلفات والإشغالات بالعمرانية والدقى (صور)

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد محافظ الجيزة على استكمال المتابعات الميدانية اليوم الجمعة للوقوف على حالة النظافة والإشغالات وانتظام تواجد دوريات العمل الميداينة خلال العطلات الاسبوعية لضمان تأدية الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.





شملت جولة محافظ الجيزة تفقد ميدان المساحة وشارع شارل دى جول والبحر الأعظم ومنطقة كوبرى العمرانية وشارع ترعة الزمر. وكلف المحافظ رئيس حى الدقى بإجراء الصيانات الدورية لأعمدة الإنارة والتأكد من إضاءتها فى التوقيات المجددة لها إلى جانب صيانة بعض باكيات أرصفة المشاة بميدان المساحة.

كما وجه المحافظ بتكثيف ورديات النظافة والقيام بالتجريد الدورى للطرق لعدم تراكم الأتربة، موجها باتخاذ الاجراءات القانونية حيال "محل حلويات" بشارع ترعة الزمر وذلك لقيامه بالإسراف فى استخدام المياه ورشها بالطريق العام مع تحرير محضر بيئة. رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.

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