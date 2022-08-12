إدارية وتنفيذية ووقائية.. إجراءات وزارة الشباب لترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المعنيين بالوزارة بسرعة إتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تطبيق قرارات الحكومة بشأن إتخاذ بعض التدابير اللازمة؛ لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى والمرافق التابعة لمختلف مؤسسات الدولة على مستوى المنشآت الشبابية والرياضية بالجمهورية، وكذا داخل ديوان عام الوزارة، ومديريات الشباب والرياضة، ومختلف الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية.





ووضعت وزارة الشباب والرياضة خطة عامة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت التابعة لها ومختلف الهيئات، تتركز على 3 محاور رئيسية متمثلة فى "إجراءات إدارية، إجراءات تنفيذية، إجراءات وقائية"، وبدأت الوزارة فى تنفيذ الإجراءات الإدارية بالتوجيه بترشيد استخدام الكهرباء، وتعميم ذلك على المستوى المركزى داخل ديوان الوزارة، والمستوى المحلى داخل مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، وكافة المنشآت الشبابية والرياضية منها "مراكز الشباب، الأندية والاتحادات الرياضية، معسكرات ومنتديات الشباب"، وغيرها من المنشآت والهيئات التابعة للوزارة.

فيما جاءت "الإجراءات التنفيذية" -كمحور ثانى لخطة وزارة الشباب والرياضة- لترشيد استهلاك الكهرباء من خلال التأكيد على تخفيض إضاءة الملاعب واستهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات الرياضية عقب انتهاء الأنشطة على الفور، وعدم استخدام الإضاءة العالية لأسطح حمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية فى الفترات الليلية وبما لا يخل بعوامل الأمن والسلامة، فضلا عن تخفيض الإضاءة فى مقرات مديريات الشباب والرياضة وبما لا يخل بالعمل العام، والتأكد من غلق أجهزة الحاسب الآلى والتكييفات والأجهزة الكهربائية حال عدم الضرورة لاستخدامها.

وعلى مستوى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإستادات والصالات الرياضية، فتم التوجيه نحو تشغيل الطاقة المناسبة بالإستادات والصالات من إضاءة وأجهزة التكييف قبل وقت الحدث بالحد الأدنى لاستخدام الكهرباء لتنفيذ الفعاليات الرياضية والمباريات فقط، مع غلقها فور انتهاء الحدث مباشرة.

كما تعكف وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ حزمة من الآليات داخل المنشآت التابعة لها، منها:"دراسة استخدام الطاقة الشمسية فى إضاءة الملاعب والصالات بالمنشآت الشبابية والرياضة، توحيد العمل بالكشافات الليد الموفرة للطاقة، البدء فى تركيب كارت التحكم الخاص بجميع الغرف الفندقية فى جميع الوحدات التابعة للوزارة".

ويأتى المحور الثالث لترشيد الكهرباء ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة متمثلا فى "الإجراءات الوقائية" من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء فى تنفيذ حملات توعية بأنشطة الوزارة، والتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وكافة مصادر الطاقة، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء فى الهيئات والمنشآت التابعة للوزارة، ومراقبة استهلاك المنشآت للكهرباء بشكل شهرى، وتفعيل النظم التكنولوجية الحديثة فى إدارة المبانى والمنشآت الشبابية والرياضية.