مقدمة من المتحدة للخدمات الإعلامية.. طلاب الثانوية يشيدون بخدمة «اختر كليتك»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 02:23 مساءً - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خدمة جديدة ضمن الخدمات التى تقدمها لطلاب الثانوية العامة، وهى خدمة "اختر كليتك"، وأشاد عدد من طلاب الثانوية العامة بهذه الخدمة، مؤكدين أنها تساعدهم فى اختيار الكلية المناسبة، ومعرفة التخصصات المختلفة، فضلا عن أنها تعرفهم باحتياجات سوق العمل.

وقال مصطفى إسماعيل، ممثل إحدى الأكاديميات، والمشارك فى معرض "اختر كليتك"، لتعريف الطلاب الجدد بالبرامج الدراسية والكليات والتخصصات المتاحة وفرص العمل بعد التخرج، بالإضافة لمساعدتهم فى تحديد الكلية المناسبة لطموحاتهم وشغفهم، جاء ذلك خلال تقرير برنامج «اليوم» على قناة dmc .

واستعرض التقرير إشادات طلاب الثانوية العامة المشاركين في معرض "اختر كليتك"، وقال أحد الطلاب، "الحمد لله انتهت الثانوية العامة، وحضرنا اليوم المعرض لمعرفة الكليات المتاحة لسوق العمل ورأينا التخصصات المتاحة في جامعة العلمين".

وقالت إحدى الطالبات، استفدت كثيرا من المعرض، ورأيت تخصصات لأول مرة أسمع عنها، وكذلك تخصصات الحاسبات والمعلومات لها مستقبل وسوق العمل يحتاج إلى طالبها.