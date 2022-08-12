طقس السبت.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا السبت، ارتفاعا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2: 4) درجة مئوية.





ويكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ، حار رطب على باقى الأنحاء وتنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط (مطروح – العلمين) مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من ( 1.5 : 2 متر)

حالة الجو غدا

نشاط رياح أحيانا ومشمس على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 33 26

الاسماعيلية 35 26

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 37 25

نخل 34 19

نويبع 37 27

طابا 36 26

كاترين 33 19

الطور 35 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 30

مرسى علم 39 31

الفيوم 35 25

بنى سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 36 25

سوهاج 38 27

قنا 40 28

الأقصر 41 29

أسوان 41 29

ادفو 42 30

أبوسمبل 41 30

الوادى الجديد 41 25

شلاتين 40 32

ابو رماد 38 30

حلايب 35 29

رأس حدربة 34 28