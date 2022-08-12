غلق جزئى أعلى كوبرى فيصل فى اتجاه الجيزة لمدة 3 أيام (المواعيد)

وأشارت محافظة الجيزة، فى بيان صحفى، إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئى للكوبرى بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 12 / 8 / 2022 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 14 /8 / 2022 على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.
وقال أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكبارى والمحاور وتوفير السيولة المرورية.
ووجه راشد، رئيس حى جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه؛ لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبرى.
كما وجه المحافظ، مسؤولى الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع أى إعاقات مرورية.
وأوضح بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.
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