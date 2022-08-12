لمدة 14 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق فى الدقهلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، انقطاع المياه عن بعض المناطق اعتبار من الساعة 7 من صباح يوم السبت الموافق 13 / 8 / 2022 وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.





وأوضحت شركة مياه الشرب أن المناطق التى ستشهد انقطاعا للخدمة هى (مدينة أجا - نوسا الغيط - برج النور - منشأة الأخوة - البهو فريك - السبخا - شبرا البهو - قرموط البهو - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - جراح - منية سمنود - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - كفر الشراقوة). وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم للأحواض بمرفق مياه أجا السطحى، مهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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