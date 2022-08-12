تعيين 435 شابا منهم 19 من ذوى القدرات ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد قامت بتعيين 435 شابا بمنشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 19 من ذوى القدرات.





كما تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 500 شاب منهم.

وأضاف سعفان - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تم استخراج 404 شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة، كما تلقت المديرية بمجال علاقات العمل 135 شكوى تم تسوية 3 شكاوى، وحفظ 11 منها، وإحالة 18 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 103 شكاوى تحت البحث والدراسة.

وتابع أن المديرية قامت أيضا فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية اجتماعيا وصحيا بصرف 10 منح مولود جديد بإجمالى 21000 جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه ومنحتى إعانة صحية بإجمالى 4500 جنيه.

من جانبه، أوضح السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال يوليو الماضى - أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 530 منشأة، دورى نهارى وحملات يعمل بها 595 عاملا، أسفر عن تحرير 80 محضرا، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 43 عاملا، وبحث 16 شكوى.

وأردف أنه تم أيضا التفتيش على 105 منشآت من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 29 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 4 ندوات توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 36 عاملا.

ولفت إلى أنه فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد اختبار نهاية إتمام الدورة التدريبية دورة التفصيل والخياطة لـ 26 متدربة، وعقد اختبار نهاية الدورة التدريبية فى مجال توصيلات الكهرباء لـ 9 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".