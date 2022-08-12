كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2022.. ميسي آخر من حصدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:26 مساءً - تكشف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن أسماء المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

موعد إعلان أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

وينتظر أن يتم الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" بداية من السادسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب من نجوم الكرة حول العالم، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وتصدر مجلة "فرانس فوتبول" قائمة مكونة من 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب فى العالم لعام 2022، بالعاصمة الفرنسية باريس، على أن يتم الإعلان عن الفائز بها 17 أكتوبر المقبل.

كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2022

وأعلنت "فرانس فوتبول"، فى وقت سابق، إجراء عدة تغييرات على النسخة المقبلة من جائزة الكرة الذهبية، ويركز التقييم على نتائج اللاعبين فى الموسم الكروي (2021-2022)، وتحديدا من أغسطس 2021 إلى مايو 2022، وليس فى العام الميلادي كما كان يتم سابقا، وبالتالي لن يتم احتساب كأس العالم 2022 ضمن التقييم، حيث يقام المونديال بعد شهر تقريبا من الإعلان عن الفائز بالجائزة.

كما تم تقليل عدد المصوتين من الصحفيين من ممثلي 170 دولة ليُفتح نظام التصويت لممثلي أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسبة لجائزة الرجال، وأفضل 50 بلدا في تصنيف الفيفا للسيدات بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة.

محمد صلاح والكرة الذهبية

ومن المنتظر أن يتواجد محمد صلاح فى قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، بعدما قاد ليفربول لتحقيق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالإضافة إلى الوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد بهدف نظيف، والهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح فى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

جائزة الكرة الذهبية

بينما يتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعد قيادة ريال مدريد للتتويج بـ 3 ألقاب، هى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي على الترتيب.

وسيتواجد ضمن قائمة الـ 30 لاعبًا المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2022، النجم السنغالي ساديو ماني، بعد حصوله على كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين مع ليفربول قبل رحيله الصيف الحالي إلى بايرن ميونخ، بالإضافة إلى قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021 والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

ميسي آخر نجم حصد جائزة الكرة الذهبية

وتوج ليونيل ميسي تُوج بالكرة الذهبية لعام 2021، للمرة السابعة فى تاريخه، بعد منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وقتها، الذي حل في الوصافة، ليصبح النجم الأرجنتيني أكثر المتوجين بالجائزة منذ تأسيسها قبل 66 عاما.