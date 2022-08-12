فرض محمد صلاح.. موعد الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 01:26 مساءً - تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن أسماء المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وتصدر مجلة "فرانس فوتبول" قائمة مكونة من 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة "بالون دور" لاختيار أفضل لاعب فى العالم لعام 2022، بالعاصمة الفرنسية باريس، على أن يتم الإعلان عن الفائز بها 17 أكتوبر المقبل.

موعد إعلان أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022

وينتظر أن يتم الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" بداية من السادسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب من نجوم الكرة حول العالم، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

حصاد محمد صلاح قبل جائزة الكرة الذهبية 2022

ومن المنتظر أن يتواجد محمد صلاح فى قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، بعدما قاد ليفربول لتحقيق لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالإضافة إلى الوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد بهدف نظيف، والهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

جائزة الكرة الذهبية

بينما يتصدر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، بعد قيادة ريال مدريد للتتويج بـ 3 ألقاب، الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي على الترتيب.

وسيتواجد ضمن قائمة الـ 30 لاعبًا المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2022، النجم السنغالي ساديو ماني، بعد حصول على كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين مع ليفربول قبل رحيله الصيف الحالي، إلي بايرن ميونخ، هذا بالإضافة إلي قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021 والتأهل إلي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ميسي آخر نجم حصد جائزة الكرة الذهبية

وتوج ليونيل ميسي تُوج بالكرة الذهبية لعام 2021، للمرة السابعة فى تاريخه، بعد منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وقتها، الذي حل في الوصافة، ليصبح النجم الأرجنتيني أكثر المتوجين بالجائزة منذ تأسيسها قبل 66 عاما.

وقررت المجلة، عدم إقتران منافسات كأس العالم بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، حيث يعتمد التصويت فيها على الأداء خلال الموسم الكروي، بدءا من أغسطس 2021 إلى يوليو 2022، بدلاً من السنة التقويمية كما كان متبعًا من يناير 2022 إلى ديسمبر من نفس العام.