وأكد رئيس جامعة القاهرة - فى تصريح له اليوم - ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الترشيد المُعلنة من رئيس مجلس الوزراء، وقيام كل مسئول بوضع خطة تنفيذية تتضمن دورة إجرائية واضحة ومحددة الاختصاصات والمسئوليات لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التابعة للجامعة، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لترشيد الكهرباء.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، على عمداء كليات ومعاهد الجامعة بأهمية مراجعة كافة مرافق الكهرباء وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل وفقا للمعمول به، ومن خلال المختصين الفنيين، على أن يتولى الأمين العام للجامعة وذوى الاختصاص متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بمختلف أماكن ومنشآت الجامعة.
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكلت فى أكتوبر عام 2017 لجنة من أساتذة كليتى الهندسة والعلوم، لمتابعة ترشيد استهلاك التيار الكهربائى فى مبانى ومنشآت الجامعة، ومراجعة سلامة أعمال التوصيلات، وآليات ترشيد استهلاك التيار الكهربائى، وتنفيذ تلك الآليات على مستوى الجامعة بما فى ذلك التحول من اللمبات التقليدية إلى أخرى موفرة، والحد من الطاقة الكهربية المهدرة، مع استخدام أنظمة ذكية فى مجال الكهرباء وتشغيل الأجهزة الكهربية بطريقة أكثر كفاءة لتغطى الاحتياج الفعلى، علاوة على الصيانة المستمرة لمحطات الطاقة الشمسية وضمان أعلى معدلات تشغيل لها طبقا للمواصفات القياسية لتوفير استخدام الكهرباء، ومحطات الطاقة الشمسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.