التنظيم والإدارة يرد على أنباء تعيين مواطنتين بالوساطة

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لترشيحه تعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة" وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات أو تعليمات بهذا الصدد تخالف قانون الخدمة المدنية. وشدد على أن ترشيح المذكورتين للتعيين وفقاً للقرار المتداول الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تحت رقم 3000 فى 24 يوليو 2022، جاء تنفيذاً للحكم القضائى الصادر لصالحهما من المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 7359 لسنة 67 ق، والدعوى رقم 1467 لسنة 66 ق، بوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة من حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014، وأن ترشيحهما قد تم تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، ودون المخالفة لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

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