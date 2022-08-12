إصدار 254 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال يوليو الماضى

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية، لافتاً إلى مناظرة 100 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبى على 17 ألفا و600 مواطن من طالبى «كارت الخدمات المتكاملة»، وذلك من خلال 429 لجنة للكشف الطبى على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى الخدمة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx يوم 14 من شهر يناير الماضى.

ولفت «زيدان» إلى أن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».

وأضاف أن الموظف المختص فى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.