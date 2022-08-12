مساعدات الضمان الاجتماعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستهدف البرنامج صرف 323 جنيها للأسرة المكونة من فرد واحد، و 360 جنيها للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيها للأسرة المكونة من 3 أفراد، و450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر.

ووضع قانون الضمان الاجتماعى، عددا من الإجراءات تتخذها الدولة لدعم المواطن البسيط فى أزماته والظروف الطارئة غير المتوقع حدوثها، لتخفيف حدة آثارها السلبية.

ويشمل بند مساعدات الضمان الاجتماعى مساعدات تمنح إلى 3600 أسرة بحلايب وشلاتين، وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.