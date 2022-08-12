اجتماعات وبرامج تدريبية.. حصاد الزراعة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 103، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضى فى الفترة من 4 وحتى 11 أغسطس الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





وسلط الانفوجراف الضوء على لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة وعلى رأسها الموقف الحالى لمشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى إفريقيا، فضلا عن الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض المحاور الرئيسية التى تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، بحضور وزراء الزراعة، والتنمية المحلية، والبيئة.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وبحث معه بعض الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وسبل دفع المشروعات الزراعية فى المحافظة فى مجال الإنتاج النباتى أو الثروة الحيوانية والداجنة وايضا مراكز تجميع الألبان، كما عقد اجتماعا مع قيادات الخدمات البيطرية وصحة الحيوان وصندوق التأمين على الماشية لمتابعة آخر مستجدات عمليات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتأمين على الثروة الحيوانية.



وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، التوصيات النهائية للمشاركين فى ورشة العمل التدريبية فى مجال مستقبـــل صناعة التقــاوى فــى مصــر، والتى تم تنفيذها بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى CARDNE، كما نفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة "فاو"، حيث تم من تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الرى الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة، كذلك نظم احتفالية مصر باليوم العالمى لمكافحة التصحر بعنوان: "النماذج التطبيقية للتكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر".

وعقد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة اجتماعا مع مديرى مناطق المكافحة والإدارة العامة؛ لبحث موقف المحاصيل الصيفية: القطن والذرة والأرز ومدى الاستعدادات الفنية واللوجستية لرصد اصابات الآفات وعلاجها فورا، كما شنت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حمله مكبرة فى جميع انحاء الجمهورية، للمرور والتفتيش على 353 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات فى المحافظات، وتم رصد 157 مركزا مخالفا، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



ونظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، برنامجا تدريبيا بعنوان " إنتاج مخبوزات لمرضى حساسية الجلوتين" لقسم بحوث تكنولوجيا الخبز والعجائن،كما عقد معهد بحوث وقاية النباتات، دورة تدريبية تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لآفات النخيل"، وذلك لاستعراض التوصيات المناسبة لتنفيذ أعمال المكافحة المتكاملة.

وأعلن معهد بحوث أمراض النباتات عن تنفيذ برنامج تدريبى بعنوان: "المكافحة المتكاملة لاهم امراض الزراعات المحمية" بمحافظة الوادى الجديد بمركز الخارجة فى الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجارى، كذلك تم إعطاء أكثر من 3.3 مليون جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التى انطلقت فى 14 يوليو الماضى، كما انتهى معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية من تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والإرشادية المتعلقة بصحة الحيوان والطيور فى 4 محافظات مختلفة هذا الأسبوع.



ونفذ المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، البرنامج التدريبى الصيفى لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان (دور المعامل المعتمدة فى منظومة سلامة الغذاء) والذى ينفذه المعمل سنويا لتأهيل طلاب السنوات النهائية لمتطلبات سوق العمل من خلال التدريب من خلال أفضل الخبراء فى مجال تحليل الملوثات فى الأغذية وباستخدام أحدث الأجهزة فى العالم، بينما بلغ إجمالى الشهادات التى أصدرها المعمل خلال هذا الأسبوع بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء حوالى 6500 عينة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.