"الأوقاف" تفتتح 13 مسجدا اليوم في المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 10:26 صباحاً - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 13 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 90 مسجدًا منها 75 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و15 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. البرمكى - م بغداد – مركز الفيوم جنوب
مديرية أوقاف أسوان
2. الرحمن – إدفو – البصيلية قبلى – الزعيرات
مديرية أوقاف الشرقية
3. العشماوى الكبير – عزبة العشماوى - الإبراهيمية
مديرية أوقاف الإسماعيلية
4. التقوى – أبو زنزون - القصاصين
مديرية أوقاف البحيرة
5. عبد القادر مقاوى – قرية المسين – مركز الدلنجات
6. مسجد عزبة بركات – عزبة بركات – المحمودية
7. مسجد يوسف التاعب – عزبة يوسف التاعب - الدلنجات
8. قرية أبو سعيدة – ايتاى البارود ثان
مديرية أوقاف أسيوط
9. فجر الإسلام – منفلوط بنى سند
مديرية أوقاف القليوبية
10. الشهيد راشد الصباغ – كفر الدير – شبين شرق
مديرية أوقاف القاهرة
11. الشهيد عقيد طيار/ هشام حسنى – المرحلة السابعة - مدينة الرحاب
ثانيًا: مساجد الصيانة والتطوير:
مديرية أوقاف الإسكندرية
1. القرية العاشرة - أبيس
مديرية أوقاف البحيرة
2. عزبة عبد الرحمن – دسونس أم دينار – مركز دمنهور