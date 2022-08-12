نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. توطين الصناعة وإعادة الهدوء لغزة

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع الماضى، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، جولة تفقدية للكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس جاءت فى إطار حرصه على متابعة برامج التدريب والتأهيل والإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الطلبة الخريجين بقرب انتهاء فترة دراستهم العسكرية لينضموا لصفوف القوات المسلحة كجيل جديد مفعم بالأمل وحب الوطن، كما استعرض الموقف التنفيذى لأعمال الأكاديمية العسكرية، والوقوف على مقترح هيئة الزى الجديد لطلبة الأكاديمية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة استراتيجية الدولة للطاقة الجديدة والمستدامة، فضلاً عن التغذية الكهربائية للمشروعات القومية التنموية".

وتم فى هذا الإطار عرض مستجدات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التى تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية فى مصر بحلول عام 2035، وذلك لحسن استغلال موارد وإمكانات مصر من الطاقة المتجددة.

فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدى الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدى إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى إليكتريك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لجهود جهاز الخدمة الوطنية فى مجال توطين الصناعة".

ووجه الرئيس بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازى من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وخلال الأسبوع الماضى تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، من رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلى خلال الاتصال عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الأيام الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء فى قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس من جانبه، إلى أن مصر قامت بجهود ومساعى حثيثة ومركزة لإحتواء الموقف الميدانى وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أى محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشى فى القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع فى تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطينى "محمود عباس".

إلى ذلك، فقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً من الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الإقليمية.

وأعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

وتم بحث بعض الموضوعات فى إطار علاقات التعاون الثنائى، وثمّن سمو الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ومن جانبه أكد الرئيس على الروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك فى إطار التضامن العربى والإيمان بوحدة المصير.