نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إليك الطريقة” حجز موعد السفارة المصرية بدولة الكويت بالرقم المدني عبر الموقع والتطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز السفارة المصرية، كجزء من خطة السفارة المصرية لتفعيل الحجوزات وفق آليات حديثة متوافقة من أسلوب استخدام المواطنين مع الأجهزة الذكية جّرى إطلاق التطبيق الخاص بالسفارة المصرية بدولة الكويت المتاح على متاجر تطبيقات الهواتف التي تشغل بنظام آي أو اس وفي المقابل أنظمة الأندرويد، ونحيلكم إلى هذه المقالة التي تشرح كيف احجز موعد بالسفارة المصرية، وهي الطريقة التي من خلالها يتم حجوزات موعد جديد في السفارة المصرية بإستخدام المواطن للرقم المدني، جدير بالذكر ان التطبيق الذي يقدم خدمة حجز الموعد يتم شموله بخدمة الاستعلام عن جواز السفر برقم الإيصال مع مميزات أخرى في تعديل او الغاء المواعيد الحالية.

خدمات السفارة المصرية بدولة الكويت

يتم توفير مجموعة من الخدمات لأبناء الجالية المصرية في الخارج من طرف السفارة المصرية في الكويت لتقديم كافة المعاملات التي يحتاجونها بشكل طارئ مثل تجديد الجوازات واستخراج الصحيفة الجنائية والعديد من المعاملات كشهادات الميلاد وتصاريح العمل والتوكيلات المتاحة على موقع السفارة واستكمال تسلمها وفق موعد- أصبحت القنصلية أكثر حرصاً على جدولة المواعيد عبر الأنترنت بشكل يمنع الازدحام وينظم عملية الزيارات في السفارة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا-كوفيد19 ونظراً لذلك تم إقرار إجراءات التقيد بالاحترازات الصحة مثل ارتداء الكمامة لكل مراجعي مقر السفارة في منطقة السلام.

القنصلية المصرية بدولة الكويت موعد

القنصلية المصرية بالكويت Egypt Consulate in Kuwait‏‏ ‏‏، تقدم الحجز بنظام المواعيد الجديد على موقع السفارة لمصرية بدولة الكويت، وبمجرد دخول المستفيد على الموقع المذكور يمكن بدء تحديد المراجع موعده المناسب من خلال نظام خدمة الحجز واستكمال البيانات المطلوبة في ذلك، وأولها الرقم المدني الكويتي حيث على الراغب بالحجز إدخال كامل المعلومات الأساسية لتسجيل الموعد والحصول على باركود لاستخدامه عند زيارة السفارة، وفي ذلك شرح من أجل حجز موعد السفارة المصرية، كما التالي.

حجز موعد في سفارة مصرية

للبحث عن مواعيد السفارة المصرية، يرجى إتباع الخطوات التالية لمنح المراجعين مواعيد مسبقة يتم الترتيب لها لإنجاز الخدمات والمعاملات التي يقدمها الموظفون في مقر السفارة المصرية لأبناء الجالية والأجانب.

تسجيل الدخول على موقع السفارة المصرية من الرابط المرفق.

انتقل لخدمة حجز موعد ثم قم بتعبئة البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم المدني الكويتي ورقم الهاتف الخاص بك.

يرجى تحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها.

على المستفيد تحديد تاريخ ووقت الموعد المخصص لحضور السفارة لاستكمال الخدمات القنصلية.

النقر فوق “تسجيل” ليتم اعتماد الموعد الخاص بحضورك للسفارة وفقا له.

وبذلك من خلال القيام بالخطوات المذكورة أعلاه يتمكن المواطن من الحصول على شفرة الموعد، ويتوافق مع رغبته بالاحتفاظ به على جواله أو أخذ صورة شاشة لعرض الموعد.

تحديث” يأتي الإعلان من جانب السفارة المصرية بدولة الكويت الشقيقة في ظل مساعي مواكبة التكنلوجيا للتسهيل بالوصول الى الخدمات فقد تم إدراج خدمة المواعيد المسبقة عبر تطبيق صُمم مؤخراً إلى جانب العديد من الخدمات التي يضمها التي يمكن لأبناء الجالية المصرية الاستفادة منها وطريقة التسجيل في التطبيق لحجز موعد جديد في القنصلية نحيلها لك في الخطوط التالية:

حجز موعد السفارة المصرية

تحتاج إلى تسجيل الدخول على التطبيق الذكي للسفارة المصرية، إذا لم تكن مسجل مسبقاً فيتعين أولاً تحمل التطبيق من رابط الآب ستور او رابط الأندرويد لتنزيل التطبيق، النقر على أيقونة إنشاء حساب من واجهة هذا التطبيق، تقوم بتعبئة بيانات الاسم كاملة في خاناتها وبمثله الرقم المدني الذي يتم إدخاله، رفع صورة البطاقة المدنية(وجه) فضلاً عن صورة بطاقة مدنية من خلفها، يتم تسجيل البريد الالكتروني( اختياري) إدخال رقم الهاتف ومن ثم تعيين كلمة المرور وإعادة تعيين كلمة المرور وأخيراً الضغط على انشاء حساب، الآن إستلام رمز التحقق وتفعيله من خلال الموبايل، اذهب لخدمة حجز موعد جديد، ادخل بيانات المعاملة وتفاصيل الموعد بدقة وانقر حفظ.

علماً ان خدمة حجز المواعيد المسبقة التي يتضمنها الموقع سيتم الاستمرار في تقديمها حتى تاريخ 2021/11/30 على أن يتم تقديم تلك الخدمة من خلال التطبيق فقط اعتباراً من 2021/12/1.