نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقسط شهري 300 جنية قروض بدون فوائد.. للموظفين وأصحاب المعاشات اعرف ازاي تحصل عليها؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الأوقاف المصرية برفع الحد الأدنى للقرض الحسن بدون فوائد بقيمة 15 ألف جنيه لصالح موظفي وزارة الأوقاف وموظفي الإدارة العامة على أن يسدد القرض لمدة 50 شهرًا بقيمة 300 جنيه شهرياً وذلك لتخفيف معاناة موظفي القطاع الحكومى وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، في غضون ذلك يقوم بنك مصر وبنك ناصر الاجتماعي بعمل مماثل لما أعلنته وزارة الأوقاف أنها ستفتح الباب للتقدم في المرحلة الأولى من القرض الحسن بقيمة 15 مليون جنيه مقابل حوالي (1600) قرض حسن وستقدم وزارة الاوقاف المرحلة الاولى ل (1200) لموظفي الوزارة والجهات التابعة لها و (400) لموظفي ادارة الدولة والقطاع العام الغير تابعين للوزارة.

ماهى شروط قرض وزارة الأوقاف

• إذا كان طالب القرض في الخدمة لمدة 5 سنوات أو أكثر، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15ألف جنيه مصري.

• عدم الجمع بين هذا القرض والقروض المصرفية الأخرى.

• ألا يكون عليه قرض لم يتم سداده بالكامل.

• أن تكون المدة المتبقية له فى الخدمة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ هذا الإعلان.

• يتم خصم المبلغ من الحساب الشهري 300 جنيه على مدار 50 شهرًا ويتوافق عدد الأشهر المخصومة مع المبلغ المستخدم.

• لا يمكن تجديد طلبات القروض حتى يتم سداد القرض السابق.

كيفية الحصول على قرض وزارة الأوقاف

• من لم يمض خمس سنوات على تاريخ التعيين وشغل منصبه لمدة ثلاث سنوات أو أكثر

• سيتم دفع مبلغ 6000 جنيه وتخصم على مدار 40 شهرًا،بقيمة 150 جنيهًا في الشهر.

• يتم دفع المبلغ حتى 10 ألاف جنيه وفقًا لفترة الخدمة المتبقية، ويتم خصمها بمعدل 300 جنيه شهريًا، طالما أن فترة الخدمة المتبقية للمقترض لا تقل عن ثلاث سنوات.

• ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة حسب القوانين المنظمة لذلك.

• ألا يجمع طالب القرض بين هذا القرض وقرض مصرفي آخر.

• لا يمكن تجديد طلبات القروض إلا بعد سداد أي قروض سابقة.

• إثبات قبول تحويل الرواتب إلى أحد فروع بنك مصر.