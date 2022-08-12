التنمية المحلية تكشف حقيقة توقف الإضاءة بميدان التحرير (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامى جابر القرموطى، عبر برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، أن ترشيد استهلاك الكهرباء بالميادين العامة، بما يحافظ على السلامة العامة والمشهد الجمالى، مؤكدا أن تخفيض إنارة المحلات والمولات ما عدا الأماكن الخدمية.

ولفت إلى أن هناك قرارًا من وزير التنمية المحلية يحدد مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمحال العامة والمولات في الصيف.

وقال إنه ينص القرار على إغلاق المحال الساعة 11 مساءً، ويزيد هذا التوقيت يومي الخميس والجمعة لتغلق الساعة 12 ليلًا، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة ودورية على المحال التجارية للالتزام بمواعيد الغلق المقررة.