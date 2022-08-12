وزير الطيران يتابع استعدادات مطار القاهرة لاستقبال وفود مؤتمر «COP27»

جدة - نرمين السيد - وجه الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، بضرورة مراجعة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" فى مدينة شرم المناخ، حيث قام المحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى بجولة تفقدية موسعة بمطار القاهرة بحضور قيادات المطار للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وفود المؤتمر.





وشملت الجولة تفقد صالات السفر والوصول الداخلى والدولى بمبانى الركاب "1, 2 ,3 " والصالة الموسمية والأسواق الحرة، وصالات الخدمة المميزة، والصالة الحكومية، ومتحف الآثار، وفندق الترانزيت والحجر الصحى وكاونترات الجوازات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنظومة السيور بمبنى الركاب رقم 3 والطرق المؤدية للمطار من تطوير وتشجير وإنارة. يذكر أن مطار القاهرة ضمن 4 مطارات مصرية دولية تستقبل الوفود المشاركة فى المؤتمر، والذى من المقرر أن يعقد فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر للعام الجارى.

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