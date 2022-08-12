حياة كريمة: الانتهاء من كل المشروعات فى القرى خلال عامين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية له، مع الإعلامى جابر القرموطى، فى برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، أننا نستهدف تحسين حياة 1477 قرية والانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية العام.
وكشف عن ارتفاع معدل إنجاز مشروعات حياة كريمة ليصل إلى 100% فى بعض المحافظات، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات حياة كريمة خلال عامين.
وأشار إلى أن المبادرة عبارة عن 3 مراحل وتستهدف القرى الأشد فقرا فى كل المحافظات.
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