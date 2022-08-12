حكم تلقين الميت وقراءة القرآن عند القبر.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن تلقين الميت وقراءة القرآن عند القبر كلاهما من المستحبات فى هذا الوقت، فقد حثَّ الشَّرعُ الشَّريف على قراءة القرآن الكريم مطلقًا؛ لقوله تعالى:﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن﴾.





وأوضحت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن من ذلك قراءة القرآن الكريم عند القبر على الموتى قبل الدفن وأثناءه وبعده؛ ولقوله ﷺ: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليُقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة فى قبره» (رواه الطبراني)، ولقوله ﷺ: «اقرءوا "يس" على موتاكم» (رواه أحمد). وأكدت أن كذلك تلقين الميت بعد الدفن مستحب؛ وهو داخل فى عموم قوله ﷺ: «لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله» (رواه مسلم)، وقد وردت فيه الآثار المرفوعة والموقوفة، وتلقَّاه المسلمون بالقَبول عبر العصور.

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