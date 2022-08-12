تقارير: الأهلي يقدم عرضا كبيرا لضم لوكاس براجا مهاجم سانتوس البرازيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 12:29 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي يسعى إلى ضم مهاجم برازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم القادم.

ووفقاً لصحيفة "دياريو دو بيكسي" البرازيلية فإن النادي الأهلي يحاول التعاقد مع المهاجم لوكاس براجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم القادم.

وأوضح التقرير أن النادي الأهلي قدم عرضاً بقيمة 4 ملايين دولار للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي، إلا أن إدارة ناديه سانتوس حددت مقابل بيع اللاعب بواقع 10 ملايين دولار.

وشدد التقرير أن الصحفي البرازيلي الموثوق في الانتقالات هناك فابيو سورماني أكد أن المفاوضات قائمة بين النادي الأهلي وإدارة سانتوس لحسم مستقبل اللاعب لوكاس براجا.

وأضاف التقرير أن النادي الأهلي يسعى إلى زيادة العرض المالي المقدم لضم اللاعب بحثاً عن الحصول على خدمات لوكاس براجا.

وأوضح الصحفي البرازيلي أن عرض النادي الأهلي يتضمن 120 ألف دولار راتباً شهرياً للاعب، ما يقرب من مليون ونصف المليون دولار سنوياً. وسجل لوكاس براجا 13 هدفا و8 تمريرات حاسمة في 143 مباراة مع قميص سانتوس.

التقرير البرازيلي