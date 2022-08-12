مصطفى محمد على رأس قائمة نانت قبل مواجهة ليل فى الدوري الفرنسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 12 أغسطس 2022 12:29 صباحاً - تواجد الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب جالاتا سراي التركى المعار لفريق نانت الفرنسى، بقائمة فريقه التي يستعد من خلالها لمواجهة ليل في التاسعة من مساء غد الجمعة على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق النجم المصرى مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسى، رقماً مميزاً في أول مشاركة له خلال 20 دقيقة، مع فريقه فى مستهل الجولة الأولى من منافسات الدورى الفرنسى لكرة القدم.

ونشر حساب الدوري الفرنسي عبر توتير تغريدة جاء فيها، اللاعب العربي الأكثر فوزًا بالالتحامات الهوائية خلال الجولة الأولى من الدوري الفرنسي هو الأناكوندا مصطفى محمد.

ورغم مشاركته لأقل من 20 دقيقة في وقت المباراة الأصلي غير أن نجم الزمالك الأسبق ومنتخب الفراعنة استطاع بأن يكون الأكثر فوزا بالالتحامات الهوائية مما يبشر بمستقبل رائع مع فريقه الجديد.

وجاءت قائمة فريق نانت كالتالي..

قائمة نادي نانت

وتعاقد نانت الفرنسي مع مصطفى محمد بعقد إعارة لمدة موسم واحد مقابل 250 ألف يورو مع شرط أحقية شراء بقيمة 5 ملايين و750 ألف يورو.

وأنهى نانت الموسم الماضي فى الدورى الفرنسي محتلا المركز التاسع برصيد 55 نقطة وهو أعلى رصيد منذ 2003 ، ولكنه فاز بلقب كأس فرنسا الموسم المنتهى.

وحقق فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري مصطفى محمد، رقما سلبيا لأول مرة في الدوري الفرنسي بعد تعادله سلبيا مع مضيفه أنجيه باستاد ريموند كوبا بالجولة الأولى من الدوري الفرنسى للموسم الحالى 2023 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق نانت المركز التاسع فى ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطة واحدة، فيما يقع أنجيه فى المركز العاشر فى ترتيب الدوري الفرنسى بنفس الرصيد.

وفشل نانت فى فك عقدة الجولة الافتتاحية، حيث عجز عن الفوز فى آخر 6 مواسم بالجولة الأولى من الدوري الفرنسى، بعدما تعادل في 3 مباريات وخسر 3 مواجهات فى أطول سلسلة له فى مباريات الجولة الأولى.