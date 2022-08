رسمياً.. فيفا يقرر تقديم موعد افتتاح كأس العالم وتعديل المباراة الإفتتاحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 11:27 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس تقديم موعد افتتاح النسخة القادمة من بطولة كأس العالم لمدة يوم واحد ليقام يوم 20 نوفمبر القادم بمباراة منتخب قطر ونظيره الإكوادور التي ستقام على ملعب استاد البيت بدلاً من يوم 21.

واكد فيفا عبر بيان مقتضب عبر حسابه على موقع "تويتر" ان مجلس فيفا اعتمد اليوم في اجتماعه تقديم موعد افتتاح بطولة كأس العالم المقبلة لتقام يوم 20 نوفمبر.

وينافس منتخب قطر فى المجموعة بكأس العالم 2022 مع كل من الإكوادور وهولندا والسنغال.

