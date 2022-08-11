بدء تنفيذ خطة ترشيد استخدام الكهرباء بالمصالح الحكومية فى الجيزة (صور) 

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جدة - نرمين السيد -
وقالت الجيزة فى بيانها، المنشور على صحفتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، مساء اليوم، إنه تم البدء فى ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبانى والمصالح الحكومية والطرق بمدينة أبوالنمرس، حيث تم ترشيد الاستهلاك بالطرق التالية طريق 6 أكتوبر، وطريق "مصر-أسيوط" السريع وطريق المريوطية، وذلك بغلق إضاءة عامود بعد عامود الإنارة وبما لا يؤثر على الرؤية الليلية للمركبات.
كما تم تخفيض الاستهلاك بالمبانى الإدارية بمجلس المدينة بمتابعة من اللواء محمد عبدالحميد، رئيس مجلس مدينة أبو النمرس.
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