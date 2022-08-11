محافظ المنيا يسلم 53 عقدا جديدا لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 53 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.
أكد المحافظ، أن هناك توجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعى اليد بنطاق المحافظة.
كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، فى إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكدا أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدى للمخالفين، وفقا للقانون.
كما فتح المحافظ، حوارا مع الحضور استمع خلاله لمطالبهم واستجاب لعدد منها كما طالبهم بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية المتاحة.
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