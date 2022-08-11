محافظ جنوب سيناء يشدد على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - شدد محافظ جنوب سيناء خالد فودة على، ضرورة تضافر جميع جهود الدولة لإنجاح مؤتمر تغير المناخ (Cop27) والذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل بحضور 30 ألف مشارك و120 رئيس دولة ومؤسسات دولية، بما يعود على شرم الشيخ من ترويج سياحى وتوافد العديد من السائحين من مختلف دول العالم.





جاء ذلك خلال تنظيم المحافظة اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة مرور 11 عاما على توليه رئاسة جنوب سيناء وذلك تحت عنوان "11 عاما من الإنجازات والتطوير ومواجهه التحديات على أرض الفيروز".



وأكد المحافظ - خلال كلمته - أن المحافظة شهدت - وما زالت تشهد - العديد من الإنجازات التى لم يسبق لها مثيل منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية، مستعرضا أكثر من 30 مشروعا جار العمل به فقط لمدينه شرم الشيخ.

كما استعرض المحافظ الاستعدادات التى تشهدها المحافظة لتنظيم الحدث الأكبر والتى تستضيفه مدينه شرم الشيخ مؤتمر قمة المناخ نوفمبر 2022، فضلاعن نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالمدينة فى اطار الاستعداد لاستضافة.

وكرم المحافظ - خلال الاحتفالية - عددا من العاملين فى القطاعات المختلفة من العاملين بالمحافظة على جهودهم المستمرة فى بناء وتنمية العمل داخل المحافظة ومنحهم شهادات تقدير.