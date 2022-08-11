محافظ الإسكندرية: تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالبدء فى تنفيذ إزالة التعديات، حالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية المختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة بكل حسم، وكلف الشريف بعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على المجارى المائية بالتنسيق مع مديرية الرى.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبعد إعلان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية اعتبارا من السبت القادم 13 أغسطس الجارى وحتى 27 أكتوبر 2022 وذلك على ثلاث مراحل. وأكد محافظ الإسكندرية على غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمتابعة على مدار الـ24 ساعة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتذليل أى معوقات وتسهيل تنفيذ الإزالات، مضيفا أنه أصدر تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من القضاء على التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة. وكلف المحافظ السكرتير العام والمساعد بالمحافظة بضرورة وضع جدول زمنى يغطى كل الأحياء ومركز ومدينة برج العرب وحصر حالات التعدى، والمتابعة الدورية والمفاجئة، والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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