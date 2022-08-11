وزير التعليم العالي يبحث التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة العلمين الدولية ولويفيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 10:25 مساءً - • دعم التعاون المشترك بين جامعتي العلمين الدولية ولويفيل الأمريكية في مجال الدراسات العليا

• عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث إضافة برامج جديدة للشراكة الحالية بين الجامعتين

التقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، بوفد جامعة لويفيل الأمريكية، برئاسة د. ايمانويل كولينز عميد كلية الهندسة بجامعة لويفيل، وبحضور د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ود. أيمن الباز عضو مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية ورئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل.

ويأتي اللقاء في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الأكاديمى بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل، والتي تتضمن برامج درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة الطبية الحيوية وعلوم وهندسة الحاسبات، وفتح باب التقدم على برامج “الهندسة الحيوية” و”علوم وهندسة الحاسب” حيث يسافر عدد من الطلاب بموجب الاتفاقية لاستكمال دراستهم بجامعة لويفل بداية من الفصل الدراسي الاول من العام الأكاديمي الجديد.

كما شهد الاجتماع مباحثات بشأن التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة العلمين الدولية وجامعة لويفيل الأمريكية، والتي نصت عليها بنود الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، ومناقشة آليات استكمال الشهادة المشتركة للطلاب، حيث تنص الاتفاقية على إنشاء برنامج مُشترك في تخصص (الهندسة الحيوية) وآخر في تخصص (علوم وهندسة الحاسب)، ويحصل الطالب عند اكتمال متطلبات البرنامج على درجة علمية مزدوجة، ويدرس الطالب أول ثلاث سنوات بجامعة العلمين الدولية، ويحق له أن يختار دراسة السنتين التاليتين في جامعة لويفيل أو جامعة العلمين الدولية، على أن يقوم بالتدريس أساتذة من جامعة لويفيل، ويمنح هذا البرنامج فرصة تدريب للطلاب المتفوقين خلال الدراسة، وفرصة عمل بعد انتهاء الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحصل على البكالوريوس من جامعة لويفيل ودرجة بكالوريوس أخرى من جامعة العلمين الدولية.

وبحث الطرفان دعم التعاون المشترك بين جامعتي العلمين الدولية ولويفيل الأمريكية في مجال الدراسات العليا، وتبادل الخبرات الأكاديمية من خلال التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأبحاث والتطوير، وأيضًا في مجال إعداد الدراسات والأبحاث المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات البشرية والقدرات البحثية والعلمية والتجهيزات المتوفرة لدى كل منهما.

واتفق الطرفان على عقد سلسلة من الاجتماعات لبحث إضافة برامج جديدة للشراكة الحالية بين الجامعتين، وإضافة برنامج ماجستير مشترك كما سيتم عقد ندوة لطلاب جامعة العلمين الدولية لتعريفهم ببرامج الشراكة والرد على استفساراتهم يوم الاحد القادم الموافق ١٤ أغسطس 2022.

شهد الاجتماع حضور د.توماس روكواي أستاذ الهندسة المدنية ومساعد العميد لشؤون الطلاب بجامعة لويفيل، ود. مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية.