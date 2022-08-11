محافظ السويس يكرم أوائل الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وحصدت المركز الأول الشعبة الادبية الطالبة ملك هشام غريب محمد والمركز الثانى الطالبة روان طارق عبد الله السيد خليل والمركز الثالث الطالبة رنا مدحت إبراهيم فتح الله والطالبة سلفيا طلعت راتب فخرى والمركز الرابع الطالبة أسماء أحمد حسين محمد.

وحصد المركز الأول شعبة علمى رياضة الطالب كيرلس وجيه فريد راغب والمركز الثانى الطالب مارك فهيم وهيب فهيم والمركز الثالث محمد كمال عبد الرازق والطالب محمد نصر حسن على والطالب أحمد محمد أحمد محمد.

وحصدت المركز الأول شعبة علمى علوم الطالبة نور فكرى محمد فكرى والمركز الثانى الطالب محمد إبراهيم عاشور إبراهيم والطالبة أسماء أحمد رضوان محمد والمركز الثالث الطالبة تسنيم مأمون عوض أبو زيد والمركز الرابع الطالب محمد السيد إبراهيم محمود.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوى السكرتير العام، وإيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وفى اللقاء كرم المحافظ أيضا الطالب عبد الرحمن إبراهيم عبده والطالب عبد الرحمن أحمد عبد الفتاح الفائزين بجائزة فى مسابقة الروبوت الدولية التى اقيمت على مستوى العالم.

وقام المحافظ بتكريم ثلاثة طلبة من الشهادة الاعدادية تقدموا بتظلمات أسفرت نتيجة التظلمات عن فوز الطالب عماد هانى على رفاعى بالمركز الرابع من مدرسة حسين مؤنس المتميزة الرسمية للغات والطالبة سهيلة حسن محمود بشير بمدرسة النصر بعتاقة المشتركة بالمركز الرابع ايضا والطالبة نورا السيد أحمد إسماعيل بالمركز السابع بمدرسة الشهيد نقيب فاضل سالم باشا.

وقدم المحافظ الشكر والامتنان، للقائمين على المنظومة التعليمية بالسويس لحسن تنظيمهم لامتحانات الشهادة الإعدادية والمجهود المبذول من أجل نجاح العملية التعليمية.

كما قدم المحافظ الشكر لأولياء الأمور على المجهود الذى بذلوه لأولادهم والتضحيات التى قدموها فى سبيل التفوق، مطالبهم باستمرار دعمهم لأبنائهم حتى استكمال باقى المراحل التعليمية والحصول على الدرجات العلمية العالية لخدمة بلدنا الغالية مصر.

وتحدث محافظ السويس عن الدروس الخصوصية واعتماد الطلاب عليها، قائلا أن عدد الطلاب فى مراكز الدروس يزيد عن عدد الطلاب فى الفصول المدرسية، ورغم ذلك يقبل الاهالى على الدروس التى تستنزف وقت الطلاب وأموال الأسرة. مناشدا الطلبة بالاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة فى متابعة الدروس الخصوصية المجانية من خلال القنوات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية.

وأبدى المحافظ، فرحته بالطلاب والطالبات الأوائل على تفوقهم وأدائهم المشرف الذى أسعد الكثير من أسرهم ومحافظتهم، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.

حضر التكريم الذى أقيم بالقاعة الرئيسية بديوان عام محافظة السويس كل من العميد احمد موسى المستشار العسكرى للمحافظة والنائب احمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم ومحمود الفولى مدير عام مدير التربية والتعليم وياسر عمارة وكيل مديرية التربية والتعليم، ورؤساء الأحياء، وقيادات مديرية التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية وأولياء أمور المتفوقين.