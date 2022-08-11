اختار كليتك.. تفاصيل الخدمة الجديدة من المتحدة لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وفى هذا السياق كشفت الإعلامية دينا عصمت، تفاصيل الخدمة التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطلاب الثانوية العامة باسم "اختر كليتك"، من خلال ندوات تعريفية للطلاب ببرامج ونظام الدراسة فى مختلف الكليات الجديدة التى يبحث عنها سوق العمل. دينا أوضحت أيضا خلال تقديم برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دى إم سى"، أن الكليات الجديدة لها مستقبل فى ظل تطور الاحتياجات وتنوع التخصصات بشكل دائم ومستمر. وشدد على أن الخدمات التى تقدمها الشركة المتحدة توضح للطالب وولى الأمر، كيفية اختيار الكلية المناسبة، والتعريف بالتخصصات الجديدة المقدمة، وأهميتها فى سوق العمل. وأشارت إلى أن المتحدة للخدمات الإعلامية، سبق وأعلنت عن فرص تدريب صيفية لطلاب الإعلام فى مختلف المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية. ونوهت دينا، إلى أن كليات القمة التى يقبل عليها الطلاب وأولياء الأمور أصبحت تخرج عشرات الآلاف التى لا يحتاج سوق العمل إليهم جميعا، على الرغم من وجود تخصصات جديدة يحتاج إليه سوق العمل بشكل كبير.

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