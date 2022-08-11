حملة مكبرة لإزالة التعديات على عمارات السكة الحديد بقنا

وقال العميد طارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ الإزالات الفورية، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات محافظ قنا بالتصدى لكافة حالات التعدى سواء على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
وفى سياق آخر أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، اليوم الخميس، منزل آيل للسقوط بشارع الصنجق بمنطقة الصعايدة وسط مدينة دشنا، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكذلك المارة.
وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن المنزل صدر له قرار بالإزالة الفورية، لخطورته الشديدة على قاطنيه وكذلك المارة بالشارع، فضلا على تعديه على الطريق وإعادة فتح الشارع أمام المركبات، كما أن المنزل يعوق الطريق وتسبب فى ضيق الشارع لعقود من الزمن.
وتابع أنور، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تواصل عملها بحصر جميع المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة دشنا وتوابعها وإصدار قرارات الإزالة لها فضلا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ الإقليم.
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