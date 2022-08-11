سفير مصر بلبنان يبحث مع البطريرك المارونى آخر التطورات السياسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها علوى اليوم للبطريرك المارونى فى الصرح البطريركى بالديمان المقر الصيفى للبطريركية بمحافظة شمال لبنان.

ويعد البطريرك الراعى هو المرجعية الدينية لطائفة المسيحية المارونية، والتى تشكل أكبر الطوائف المسيحية فى لبنان، كما تقتضى الأعراف السياسية والدستورية على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية من بين أبناء هذه الطائفة.

ووفقا للدستور، تنتهى ولاية الرئيس اللبنانى الحالى ميشال عون فى الحادى والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل، على أن تبدأ إجراءات اختيار الرئيس الجديد خلال شهرين قبل نهاية ولايته.