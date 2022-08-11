التعليم تعلن ضوابط تسليم شهادات طلاب الثانوية العامة الناجحين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 09:28 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمديريات التعليمية، بشأن تسليم شهادات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2022، موضحة أنه يتم تسليم إخطارات الناجحين لأصحابها شخصيا وإذا لم يتسلم الطالب استمارته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة يخطر على عنوانه بخطاب موصى عليه للحضور لاستلام استمارته وتحرر كشوف بالاستلام من عدة صور يحفظ أحدهما بقسم شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة اكتشاف أي خطأ تخطر فورا لجنة النظام والمراقبة المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم كما تخطر الإدارة العامة للامتحانات بصورة من ذلك، مع إلزام كل طالب ناجح يلصق طابع نقابة المهن التعليمية قيمتها جنيهان على الاستمارة الدالة على نجاحه وقت تسليمها إليه، ولا يجوز تحصيل قيمة هذا الرسـم نـقـدا، وهذه الطوابع متاحة في النقابات الفرعية واللجان النقابية ومكاتب البريد.

وتابعت الوزارة: لا يتسلم الطالب إخطار نجاحه إلا بعد تحصيل مبلغ خمسة وستون جنيها قيمة دمعة وتكلفة وطبع وتحرير الشهادة وذلك طبقا لما ورد بالقرار الوزاري رقم 20 فی 1993/2/2 وتعديلاته بشأن قيمة دمعة وتكلفة وتحرير الشهادات الدراسية العامة وبيانها كالآتى:

- تكلفة طبع وتحرير الشهادة 44 جنية.- ضريبة دمغة نوعية 9 جنية.- رسم تنمية الموارد المالية للدولة 2 جنية.- رسم إضافي 10 جنيهات.- حصيلة الرسوم علي شهادات النجاح ٦٥ جنية،زمؤكدة علي أن عدم تسليم الاخطارات الدالة على نجاح طلاب الثانوية العامة 2022 الوافدين إلا بعد تقديم ما يفيدتسديدهم الرسوم أو الإعفاء منها.