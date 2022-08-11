الكشف المجانى على 1683 حالة فى قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بالحامول

جدة - نرمين السيد - دفعت جامعة كفرالشيخ ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم الخميس، إلى قرية "تيرة محطة 5" مركز الحامول، وعدد من القرى المجاورة، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، استمرارا لسلسلة القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة.





وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ.

شارك فى القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليتى الطب وطب الفم والأسنان، بإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور إيناس الجندى عميد كلية طب الفم والأسنان، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عددا من القوافل المتكاملة “صحية وبيئية وزراعية وبيطرية وتثقيفية وعلمية” للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومى للمرأة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة”، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبى على” 1683 “حالة من أبناء قرية « " تيرة محطة 5 " مركز الحامول، وعدد من القرى المجاورة”، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانيا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، والدكتور صفوة شلبى، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وفريق العمل بالإدارة، رحاب جوهر مدير إدارة تخطيط البرامج ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.