6 قرارات عاجلة من محافظ البحيرة لترشيد الكهرباء

جدة - نرمين السيد - ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى مديريات الخدمات

ومديرى المشروعات ورؤساء مجالس إدارات الشركات ورؤساء المصالح الحكومية والهيئات بنطاق المحافظة بضرورة الالتزام بالتنسيق بين شركة الكهرباء وأجهزة المحافظة لوضع خطة يتم تنفيذها وبشكل فورى لترشيد استخدام الكهرباء لتشمل جميع المبانى الحكومية / السيادية.

كما شدد على ترشيد استهلاك الكهرباء فى كافة المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عنها فور انتهاء مواعيد العمل الرسمية باستثناء الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجـد بهـا أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات (الخوادم)، مـع عـدم تشغيل الإنارة أو التكييفات فى الغرف غير المستغلة، وكذا إيقاف الإنارة الخارجية لكافة المبانى الحكومية.

ايقاف الإنارة لكافة الميادين العامة، وتخفيض نسب إنارة الشوارع بالتنسيق مع شركة الكهرباء للثلث أو النصف على أن يتم التطبيق فورا وبدون تأخير.

تطبيق التوقيت الصيفى لإغلاق المحال العامة والمولات التجارية الساعة 11 مساء، على أن تلتزم

المولات التجارية التى تضم تكييفات مركزية بضبطها على درجة حرارة 25 درجة فأكثر، مع توعية أصحاب تلك المولات بأهمية الإلتزام.

تخفيض الإنارة الخاصة بالمنشآت الرياضية وتستثنى ساحات النوادى الاجتماعية والحدائق، باعتبار أن استهلاكها من الكهرباء يعد شيئا بسيطا.

العمل على نشر الوعى لدى المواطنين بأهمية ترشيد الكهرباء وأثر ذلك على الاقتصاد المصرى.

تشكيل لجـان للمتابعة والتفتيش للتأكد مـن التزام كافـة المنشآت والمبانى الحكومية والنوادى ومراكز الشباب والصالات المغطاة والمحال العامة والمولات بنطاق المحافظة بإجراءات ترشيد الكهرباء وخاصة عقب إنتهاء ساعات العمل والتأكد من غلق الإنارة نهارا وذلك لعدم الحاجة.

كما شدد محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية بزراعة 100 مليون شجرة.

ووجه المحافظ بزراعة الأشجار على جانبى ووسط المحاور والطرق التى تم إنشاؤها مؤخرا وذلك فى مدة أقصاها من 3 إلى 4 شهور ووضع تكلفة أعمال التشجير ضمن عملیات طرح الإنشاء ورفع الكفاءة ورصف الطرق مستقبلا.

كما وجه أيضا بسرعة البدء فى إنشاء حديقة مركزية كبيرة بعاصمة المحافظة يتم تنفيذها بالجهود الذاتية مع عمل بعض المنشآت الخفيفة وتأجيرها للصرف منها على الحديقة.