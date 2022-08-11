رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يستقبل الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 08:25 مساءً - ضمن الزيارات الودية بين الأتحادين المصري والقطري، رحب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعلي داوود الشكري المدير التنفيذي لمكتب الرئيس لمناقشة سبل التعاون بينهم

حضر توقيع البروتوكول خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء حلمي مشهور والمهندس عامر حسين عضوا مجلس الإدارة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

كما تطرق رئيسا الاتحادين المصري والقطري لإقامة مباراة بين بطل الدوري المصري والهلال بطل الدوري السعودي، تحتضنها الأراضي القطرية.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، مطلع شهر أغسطس الجاري، أن استاد لوسيل، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري السعودي (الهلال) وبطل الدوري المصري (لم يتحدد بعد)، يعقبها حفل غنائي، في التاسع من الشهر المقبل.