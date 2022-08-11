المشرف العام على مكتب التنسيق: يحق للطلاب تعديل رغباتهم خلال 5 أيام من الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 08:25 مساءً - قال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن المرحلة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة ستستمر حتى يوم الإثنين المقبل، لشعبة علوم الحاصلين على 365 درجة فأكثر، وبالنسبة لشعبة علمي رياضة 341 درجة فأكثر، وبالنسبة للشعبة الأدبية فبداية من 264.5 درجة فأكثر.

وأضاف «عطا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الطلاب يقومون بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل رغباتهم خلال 5 أيام.

واستطرد: «فترة الـ5 أيام يحق للطالب أنه يعدل في الكليات الراغب في الالتحاق بها، وبعد انتهاء المرحلة ينتهى موعد تعديل الرغبات، ويتم فرز الرغبات للطلاب وإعلان نتائجهم، وبعد إعلان النتائج لا يوجد إعادة ترشيح للطالب، وياريت كل طالب يركز هو عايز إيه وإيه ميوله، وفيه طلبة إلى حد ما بيغره مجموعة».

ونصح السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، طلاب الثانوية العامة الذين يقوموا بتسجيل رغباتهم بالكليات المختلفة أن يسجلوا رغباتهم بشكل سليم وصحيح، حيث إنه وبعد مرور 5 أيام من اليوم، فلن يستطيعوا تعديلات رغباتهم في الالتحاق بالكليات المختلفة، «مش بنقدر نعمله حاجة بعد الفترة دي».

وأضاف أنه لا يوجد ضعف في الإقبال للطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم لمكاتب التنسيق، «الطلاب على ما يجيبوا شهاداتهم هيقدروا يدخلوا على الموقع، والطلبة خلال الـ5 أيام دول يقدروا يسجلوا رغباتهم بأنفسهم».

واستطرد: «دايما في آخر يوم بيتصل بيا طلبة ويطلبوا مني أمد نص ساعة، أنتوا قدامكم 5 أيام، والطلبة بتستهتر في كتابة الرغبات للالتحاق بالكلية، ولازم عليهم أنهم يركزوا، والطالب هو اللي بيحدد مستقبله بأيده ومحدش هيحدد ليه مستقبله».