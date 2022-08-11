فيتوريا يزور نادي الزمالك ويجتمع مع فيريرا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 أغسطس 2022 07:27 مساءً - إجتمع عصر اليوم، البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر داخل مقر نادي الزمالك، لزيارة الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا للتنسيق بين الجهازين بشأن الفترة المقبلة.

واستقبل أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، المدير الفني البرتغالي فور وصوله لمقر القلعة البيضاء وحرص على الترحيب به.

وتأتي زيارة البرتغالي لنادي الزمالك في إطار خطته التي وضعها لزيارة مدربي الأندية المصرية بشكل متواصل منذ توليه قيادة الفراعنة.

ويقوم فيتوريا بزياراته المستمرة لكل أندية الدوري المصري على مدار الأيام المقبلة، بعدما افتتح جولاته بزيارة أندية الاسكندرية مطلع الأسبوع الجاري